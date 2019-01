Serie C, Reggina-Viterbese 3-1 con Gallo al Granillo: torna l’entusiasmo dopo anni, amaranto a -7 dal 2° posto del Trapani in classifica [FOTO]

23 Gennaio 2019 22:25

Serie C, risultati e classifica. La Reggina vince in casa contro la Viterbese ed è sola al 5°. Catanzaro sbanca Vibo, male il Rende contro il Monopoli

Serie C, risultati e classifica- Nuova vittoria per la Reggina dopo il successo sofferto di domenica scorsa contro il Bisceglie al 96′. La squadra di Cevoli conquista i tre punti contro una Viterbese che ha cercato di lottare su ogni pallone e si posiziona a soli 7 punti dal secondo posto in piena corsa play off. Sblocca il risultato al 14′ Tulissi su assist di Doumbia, lo stesso nuovo acquisto sigla il raddoppio al 29′ del primo tempo. Nella ripresa al 50′ Magnanelli accorcia le distanze per gli ospiti, chiude al 93′ Tassi. Al Granillo c’era grande entusiasmo: da anni non si vedeva uno stadio così pieno ed una Curva Sud così passionale. Standing ovation per il neo presidente Luca Gallo, con lui il direttore generale Iriti, il Ds Taibi ed il neo acquisto Baclet. I presupposti ci sono tutti per tentare il grande salto in B. Il Catanzaro conquista un punto contro la Vibonese. Male il Rende contro il Monopoli, sconfitta per 4-2. Pari per la capolista Juve Stabia.

RISULTATI:

PAGANESE-SIRACUSA 1-1

RIETI-FRANCAVILLA 0-2

CASERTANA-BISCEGLIE 3-0

CATANIA-MATERA 3-0 A TAVOLINO

POTENZA-JUVE STABIA 0-0

REGGINA-VITERBESE 3-1

RENDE-MONOPOLI 2–4

SICULA-TRAPANI 0-0

VIBONESE-CATANZARO 0-1

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 50 TRAPANI 41 CATANIA 40 CATANZARO 38 REGGINA 34 MONOPOLI 33 CASERTANA 32 RENDE 31 VIBONESE 30 POTENZA 27 FRANCAVILLA 24 SICULA 24 CAVESE 22 SIRACUSA 19 RIETI 19 VITERBESE 16 BISCEGLIE 15 MATERA 11 PAGANESE 9

