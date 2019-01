La Reggina torna al Sant’Agata, Antonio Girella ai microfoni di StrettoWeb: “emozione forte” [FOTO e VIDEO]

12 Gennaio 2019 19:31

La Reggina torna a casa, il Sant’Agata riapre le porte al club amaranto: le condizioni del centro sportivo. Intervista dell’imprenditore Antonio Girella ai microfoni di StrettoWeb

Si respira entusiasmo in casa amaranto dopo il passaggio di proprietà tra Praticò e Gallo. Il neo presidente è pronto di fare le cose in grande per tornare subito in Serie B. Intanto la prima importante notizia: la Reggina torna al Sant’Agata. Accordo raggiunto con il gestore del centro, Antonio Girella, contattato nella giornata di ieri, ha confermato, ai microfoni di StrettoWeb, l’intenzione di migliorare al più presto la qualità del campo. L’intenzione è quella di sistemare tutto in breve tempo. L’imprenditore è entusiasta: “l’emozione è forte, sono contento del rapporto che sto ‘allacciando’ con i protagonisti, dal mister ai ragazzi, l’accordo è stato trovato velocemente, è stato chiesto un livello alto dei servizi che però potrà arrivare solo con il tempo”. In basso ecco l’intervista completa, in alto la fotogallery con tutte le immagini del Sant’Agata.

La Reggina torna al Sant’Agata, l’imprenditore Antonio Girella ai microfoni di StrettoWeb: “emozione forte” [VIDEO]

