Reggina, grande entusiasmo alla presentazione. Luca Gallo: “grazie alla città. Sogno la Serie B subito” [FOTO LIVE]

21 Gennaio 2019 10:36

Reggina, Luca Gallo si presenta alla città: “grazie per l’accoglienza e ai tifosi, sento il calore di tutti. Sogno di arrivare ai play off e vincerli”

Si sta presentando ai tifosi e alla città, Luca Gallo, il neo presidente della Reggina, in una conferenza stampa, ad Altafiumara, strapiena di giornalisti e tifosi. Il presidente esordisce ringraziando “i tifosi e la città per l’accoglienza ed il calore”, poi parla della trattativa con la vecchia dirigenza “il primo contatto fu il 12 dicembre con un avvocato della città, il contatto reale ci fu il 18 dicembre. Ho incontrato la vecchia proprietà il 21 dicembre, già la sera stessa avevo pagato gli stipendi e firmato il pre contratto per l’acquisizione del club“. Gallo fa sognare i tifosi: “la Serie C è un insulto per il club, sogno subito la Serie B vincendo i play off, spero di riuscirci”. “Io sono calabrese –prosegue– i miei genitori sono di Rogliano, sono legato a questa terra, tutti i miei parenti sono qui, mi sento a casa. Prendere la Reggina è una scelta di cuore”.

Valuta questo articolo