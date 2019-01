Reggina: Gallo a Palazzo San Giorgio. Il presidente amaranto incontra Falcomatà: “vincimu e nchianamu in Serie A” [FOTO e VIDEO]

25 Gennaio 2019 13:22

Reggio Calabria: primo incontro ufficiale tra il presidente Luca Gallo ed il sindaco Falcomatà

Si è svolto questa mattina a Reggio Calabria, presso Palazzo San Giorgio, il primo incontro ufficiale tra il presidente e amministratore delegato degli amaranto, Luca Gallo, ed il sindaco Giuseppe Falcomatà. Entusiasta il proprietario della Reggina, il quale in dialetto reggino, afferma: “vincimu e nchianamu in Serie A”. Sul fronte mercato: sono sempre più vicini il terzino sinistro Procopio del Sudtirol e l’attaccante Martiniello dell’Olbia. Le trattative sono in fase avanzata ed i due Under vestiranno amaranto entro pochi giorni.



