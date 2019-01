11 gennaio 1914, buon compleanno Reggina! Una storia lunga 105 anni [GALLERY]

11 Gennaio 2019 10:52

11 gennaio 1914, buon compleanno Reggina: 105 anni fa nasceva la gloriosa società calcistica di Reggio Calabria. Sin da subito grande è stata la passione in città

11 gennaio 1914: un momento fondamentale per il calcio a Reggio Calabria, in questa data nasceva la Reggina. Ieri il passaggio di quote tra Mimmo Praticò e Luca Gallo, oggi il compleanno della gloriosa squadra di Reggio Calabria che, sin da sempre, ha appassionato i tifosi sia della città dello Stretto e dell’intera area metropolitana. Sarebbero tanti i nomi dei giocatori ed allenatori che in oltre un secolo hanno reso onore alla causa amaranto, impossibile menzionarli ci sarebbe il timore di dimenticarne qualcuno. Come ogni ricorrenza tornano in mente momenti, episodi che difficilmente si dimenticheranno: dal campionato 1965/66 quando gli amaranto calcano, per la prima volta, i campi della serie B sino alla denominazione di Reggina Calcio nel 1986. Come non ricordare lo spareggio Reggina-Cremonese, del 25 giugno 1989 per essere promossi in Serie A con ben 20 mila tifosi amaranto festanti giunti sino a Pescara, sede della partita, ma i rigori furono fatali per la squadra dello Stretto. Dopo circa 10 anni la Reggina è promossa in Serie A dopo la vittoria a Torino, da qui nove campionati nella massima serie (intervallati da un anno in B dopo lo spareggio perso contro il Verona). Il punto più alto? I 51 punti conquistati nella stagione 2006/07 che rappresentano il punto più alto per la squadra reggina (40 punti considerando la penalizzazione di -11 per lo scandalo di Calciopoli). il resto è storia più recente….

