Reggio Calabria: parte con Bungaro la rassegna invernale del bellissimo LSS Theater di Polistena

14 Gennaio 2019 21:52

Parte con Bungaro la rassegna invernale del bellissimo LSS Theater di Polistena. Il raffinato e intenso cantautore pugliese, dopo due tappe a Londra e una a Lecce, con il suo “Maredentro Tour” arriva in Calabria, sabato 19 gennaio alle 21.00, sull’elegante palco dell’LSS Theater. Bungaro, tra i musicisti più ricercati sul panorama nazionale e internazionale, ha firmato canzoni portate al successo da Ornella Vanoni, Fiorella Mannoia, Malika Ayane, Giusy Ferreri, Emma Marrone, e ha collaborato con Gianni Morandi, Raf, Marco Megoni, Youssou N’Dour e molti altri. La sua musica è molto apprezzata anche da registi, tra cui Patrice Leconte, e ha firmato diverse colonne sonore di film di successo (tra le più recenti, “Perfetti sconosciuti”, che un anno fa ha vinto il Ciak D’Oro e il Nastro D’Argento, ed è stato candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale). Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Ornella Vanoni e Pacifico con il brano “Imparare ad amarsi”, di cui è co-autore della musica e del testo. Al Festival ha visto quattro Premi della Critica: nel 1988 con “Sarà forte”; nel 1998 con “Senza Confini” presentata da Eramo e Passavanti; nel 2002 con “Lividi e fiori” cantata da Patrizia Laquidara; nel 2004 con il brano “Guardastelle” ha vinto il Premio Volare per la Miglior Canzone. Infine, nel 2011 ha firmato il brano “Il Mare Immenso” portato al Festival da Giusy Ferreri. L’album “Maredentro” (etichetta “Esordisco”, distribuzione Warner Music Italy), che dà il nome al tour, include brani come “Imparare ad amarsi”, “Le previsioni della mia felicità”, “Amore del mio amore”, “Perfetti Sconosciuti” e la cover in salentino de “L’ombelico del mondo” di Jovanotti. Bungaro apre un cartellone di alto profilo artistico che proseguirà il 25 gennaio con il virtuoso della chitarra battente Francesco Loccisano, il 9 febbraio con il duo elettropop Urban Strangers, il 19 febbraio con il musicista jazz Israel Varela, il 15 marzo con Xantonè Blacq & Band, storica band di Amy Winehouse. La rassegna è organizzata da “Volume APS”, associazione di promozione sociale, nata per dare impulso ad attività culturali e musicali, sostenuti dall’alto livello tecnico e qualitativo dei mezzi a disposizione dell’LSS Theater e dei professionisti che vi operano. LSS Theater si trova in Via degli Artigiani, contrada Primogenito, a Polistena. Per info e prenotazioni 371/3465911.

