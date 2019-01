Coppa Italia Serie D: Picerno-Acr Messina 2-4, la squadra dello Stretto vola ai quarti di finale [FOTO]

9 Gennaio 2019 16:24

Picerno-Acr Messina 2-4: ottavi di Coppa Italia di Serie D, la squadra dello Stretto vola passa ai quarti di finale

Coppa Italia Serie D- Un Messina vivo e che ha lottato su ogni pallone, sotto la neve, si aggiudica per 4-2 gli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D contro l’Az Picerno. La squadra di Biagioni è passata più volte in vantaggio per poi essere rimontata, alla fine la partita finisce con due goal di scarto di vantaggio per l’Acr che vola quindi ai quarti di finale.

Az Picerno-Acr Messina 2-4

AZ PICERNO: Fusco; Spinelli, Cesarano (88′ De Santis), Impagliazzo, Pitarresi, Bassini, D’Alessandro (78′ Bambou), Lordi (46′ Kosovan), Camara (46′ Esposito), Ianniello (88′ Conte), Gallon.

ACR MESSINA: Lourencon: Dascoli (65′ Biondi), Barbera, Traditi (74′ Janse), Ba, Sambinha, Tedesco, Bossa (80′ Amadio), Genevier, Cocimano, Catalano (87′ Selvaggio).

Valuta questo articolo