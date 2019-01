Messina, viale Giostra invaso dai venditori ambulanti di carciofi. De Luca: “Si credono i padroni”

30 Gennaio 2019 16:12

Sindaco di Messina contro i venditori ambulanti di carciofi a Giostra

Il sindaco di Messina si scaglia contro gli ambulanti che abitualmente occupano il viale Giostra, precisamente davanti al mercato Sant’Orsola. A Messina non è certo una novità: durante la stagione invernale decine di venditori ambulanti (abusivi e non) incuranti delle norme, durante le ore di lavoro lasciano in strada mucchi di foglie e gambi. I marciapiedi in prossimità dei loro camion sono praticamente impercorribili. Stamattina il sindaco di Messina ha deciso di pubblicare sulla sua pagina facebook le foto di questo scempio. Durissime le parole del sindaco, che ha chiesto l’intervento dell’Assessore Musolino e della Polizia municipale e metropolitana per procedere al sequestro:

“Non solo ne tolleriamo la presenza (abusivi) ma dobbiamo anche sopportare che fanno i porci? Questi signori sono stati più volte avvisati, ma ritengono di essere i padroni o padrini del territorio “- ha detto il sindaco.

