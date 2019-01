Messina: vandali deturpano con vernice nera il murale ‘Mamma Africa’ [FOTO]

7 Gennaio 2019 10:52

Rovinato con vernice nera il murale ‘Mamma Africa’ a Messina

E’ stato spruzzato con vernice nera, il murale ‘Mamma Africa’, realizzato circa tre anni fa su una parete esterna di uno stabilimento imprenditoriale a Messina. Il murale rappresenta il volto di una donna, un barcone carico di migranti, una figura che guarda l’orizzonte con in mano una valigia piena di speranze, i vandali hanno deturpato il volto e cancellato la barca, imbrattando l’intera opera dell’architetto e fumettista Michela De Domenico. Come scrive la Gazzetta del Sud, non e’ il primo episodio ma gia’ in passato dei vandali avevano rovinato il murale sempre con della vernice nera e la scritta ‘no Africa’. “Questi vigliacchi sono una minoranza – afferma l’artista – ma ora e’ il tempo di dimostrarlo. Una risposta adesso arrivi dalla collettivita‘”.

Valuta questo articolo