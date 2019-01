“La musica è magia che invade l’anima”: nuovo traguardo per Simona Calà, la soprano di Messina ammessa alla Masterclass con José Carreras [FOTO]

17 Gennaio 2019 12:33

2019 magico per la soprano di Messina: Simona Calà è stata ammessa alla Masterclass internazionale con il grande Jose Carreras

Il suo repertorio spazia dalla musica sacra, da camera, romanze da salotto, romanze liriche fino al repertorio operistico dell’800-900. E tutt’oggi si dedica all’attività concertistica come solista, sia in Italia che all’Estero. Per la messinese Simona Calà il 2019 si apre all’insegna di un’ importante novità, che segna un’altra tappa nella sua già brillante carriera. La soprano originaria di Tortorici (Messina) è stata ammessa alla Masterclass Internazionale con il grande M° José Carreras, uno dei tenori del trio cui faceva parte anche l’intramontabile Luciano Pavarotti.

Simona sin da piccola ha deciso di dedicare la sua vita alla musica.

“La musica – ci racconta Simona- è magia, che invade l’anima, mette le ali e ti trasporta con il cuore a ritmo incessante, portandoti alle più alte vette dell’universo sonoro”. Simona, grazie alla madre Maria Foti ed il padre Salvatore, sin dall’età di otto anni inizia i suoi percorsi di formazione musicale con lo studio del Pianoforte a Tortorici (Me), sotto la guida della professoressa Maria Joppolo e successivamente con il canto, presso i Conservatori di Musica “F. Cilea di Reggio Calabria e A. Corelli di Messina, affiancando anche gli studi della Scuola Superiore, presso l’ Istituto Magistrale E. Scibilia di Capo d’ Orlando (Me). Numerosi i perfezionamenti di canto lirico con importanti ed illustri artisti del bel canto. Ad oggi, continua sempre la sua missione nel cercare di far amare e conoscere la Musica a livello di Insegnamento e trasmetterla a chi l’ ascolta con tutta la passione che ha nel cuore. La Masterclass al quale prenderà parte, è organizzata dal Conservatorio Rossini di Pesaro e si terrà dal 21 al 26 gennaio presso l’Auditorium Pedrotti. Il 27 gennaio è previsto il concerto finale, al quale parteciperanno direttori artistici, sovrintendenti e agenti lirici.

