Blitz di De Luca alla Messina Servizi: “Dipendenti autorizzatati ad arrivare in ritardo in ufficio”

Ancora un blitz del sindaco De Luca alla Messina Servizi. Stamattina il sindaco della città dello Stretto ha “colmato la sua ignoranza” sugli orari di ingresso e di pausa pranzo per i dipendenti. Il sindaco racconta su fb di aver scoperto che alcuni dipendenti sarebbero stati autorizzati ad arrivare in ufficio anche alle 9 e 15 e che per gli orari di ingresso e per la pausa pranzo è previsto un arco temporale di tolleranza di circa un’ora e mezza: “Scopro che il precedente Direttore Generale di Messina Servizi aveva autorizzato l’ingresso e la pausa pranzo per un arco temporale di tolleranza di ben un’ora e mezza. Allora ho fatto una semplice domanda a tutti: come si fa a garantire se un lavoro di gruppo se alcuni entrano alle ore 7:30 ed altri alle ore 9:15 ? E chi è arrivato alle ore 7:30 cosa fa per circa due ore fino a quando non arrivano i colleghi di stanza?“. Il sindaco ha quindi chiesto al CdA di Messina Servizi di revocare la disposizione dell’ex Direttore Generale e stabilire che tutti i dipendenti arrivino in ufficio tra le 8 e le 8:15.