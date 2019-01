Messina: serbatoio in eternit abbandonato sul ciglio della strada a Mortelle [FOTO]

7 Gennaio 2019 19:55

Serbatoio in eternit abbandonato a Mortelle (Messina): la segnalazione del consigliere Biancuzzo

“Qualche imperdonabile individuo ha pensato che fosse quel luogo facile da raggiungere per sbarazzarsi del serbatoio sena pagare un soldo per il corretto smaltimento come previsto dalle leggi”– così Mario Biancuzzo commenta il deprecabile gesto di ignoti che mesi fa hanno abbandonato in strada un serbatoio di eternit. Il consigliere della VI Circoscrizione già lo scorso novembre aveva segnalato all’amministrazione la presenza del serbatoio sul ciglio della statale 113/dir. “Sicuramente– aggiunge il consigliere- qualche incivile dopo aver sostituito il serbatoio lo ha abbandonato sulla strada sconoscendo che l’abbandono di amianto è punito con il sequestro del mezzo e denunciato per attentato alla salute pubblica. Infatti, l’amianto rappresenta una grave minaccia letale per l’uomo, le fibre resistenti e pericolose, nel momento in cui si sbriciolano vengono facilmente inalate senza poter essere arrestate dalle ciglia che ricoprono l’epitelio delle vie aeree ed è scientificamente provato che l’esposizione a questo tipo di particella provoca l’insorgere di una serie di malattie gravi“. Biancuzzo sollecita nuovamente l’Amministrazione affinché si intervenga con personale specializzato per rimuovere e smaltire il serbatoio in etrnit che, tra l’altro, si presenta anche rotto in due lati come si evince dalle foto allegate nella gallery a corredo dell’articolo.

