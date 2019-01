Sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, 13 arresti: c’è anche un prete di Messina [FOTO]

14 Gennaio 2019 16:22

13 arresti in Puglia per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione: in manette anche un sacerdote di Messina

Favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Sono queste le accuse nei confronti di don Saverio Calabrese, parroco, cresciuto a Messina, che esercita il sacerdozio a Monteparano, in Puglia. Il gip di Taranto ha disposto nei suoi confronti il regime di detenzione ai domiciliari per essersi prestato, insieme ad altri, di “in maniera continuativa e stabile a fornire assistenza alle prostitute, ovvero piena disponibilità nei confronti dell’unica donna dell’associazione a delinquere, la cittadina romena che si fa chiamare madame“. Tredici in totale le misure cautelari emesse dal Gip di Paola Incalza, di cui 8 in carcere e 5 agli arresti domiciliari.

Il prete, secondo quanto dichiarato il capo della Squadra Mobile di Taranto, Carlo Pagano, e riportato da Repubblica: “si interfacciava con chi gestiva le ragazze, aveva, diciamo, una certa confidenza. Il giudice ha ritenuto di muovere quella contestazione anche a coloro che non facevano parte dell’associazione, ma in qualche modo gravitavano intorno a questo fenomeno, alcuni di essi in avanti con l’età, che accompagnavano sul posto le prostitute, altri che fornivano una sorta di assistenza logistica”.

Saverio Calabrese, 68 anni, è originario di Noto, ma ha trascorso gran parte della sua gioventù a Messina. Quando aveva solo 4 anni la famiglia, a causa del trasferimento del padre maresciallo dei carabinieri, venne a vivere a Messina. E nella città dello Stretto ha conseguito la laurea in filosofia, poi per vocazione ha intrapreso la carriera ecclesiastica e lasciato la città.

L’arcivescovo di Taranto monsignor Filippo Santoro ha provveduto immediatamente, in via cautelativa, alla sospensione del sacerdote dal ministero pastorale. “Se le autorità competenti – ha dichiarato la Curia – lo consentiranno, l’arcivescovo auspica che il provvedimento al quale don Calabrese è stato sottoposto, possa essere trascorso in un luogo diverso dal territorio parrocchiale per ovvie ragioni riconducibili alla serenità e al rispetto per la comunità monteparanese“.

