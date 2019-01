8 Gennaio 2019 14:06

Messina, riparata pericolosa voragine sulla Panoramica

Riparata in mattinata la voragine che da giorni metteva a rischio l’incolumità di automobilisti e scooteristi sulla Panoramica a Messina. Proprio stamattina, in un articolo, segnalavamo le pericolosa buca in zona: in mattinata gli l’intervento di messa in sicurezza. Nella gallery le immagini.

