Messina, che fine hanno fatto le fototrappole a San Michele? Emergenza rifiuti nel villaggio [FOTO]

7 Gennaio 2019 14:17

Messina, ancora degrado a San Michele: cumuli di spazzatura e rifiuti ingombranti abbandonati in strada

A San Michele l’emergenza rifiuti sembra non trovare soluzione. Il rione è diventato una discarica a cielo aperto. A nulla finora sono valse le segnalazioni dei residenti, né dei consiglieri comunali e di circoscrizione e giorno dopo giorno la situazione peggiora. Come si evince della foto a corredo dell’articolo, in prossimità dei cassonetti continuano a essere abbandonati rifiuti ingombranti e le strade sono invase da cumuli di rifiuti. “Non viene effettuata la raccolta in maniera continua, non esiste prevenzione alcuna e sono assenti le famose fototrappole tanto pubblicizzate.- Commenta il consigliere La Fauci-“L’amministrazione non può essere assente in casi del genere: fin qui, soprattutto sul tema rifiuti, si è stati celeri soltanto nella formazione dei cda, ma mai per la salvaguardia dell’igiene pubblica”. “I cittadini vanno rieducati, ma servono maggiori controlli. Le fototrappole che fine hanno fatto?”– aggiunge la consigliera della V Circoscrizione Lorena Fulco.

Valuta questo articolo