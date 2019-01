Linea Verde Life racconta Messina: la città dello Stretto in onda su Rai 1 [FOTO]

12 Gennaio 2019 15:13

Messina in onda su Rai 1: la città dello Stretto protagonista della puntata di Linea Verde Life

Stamattina sui Rai 1 è sono andate in onda le riprese registrate nella città dello Stretto dalle telecamere di Linea Verde Life. Messina è stata protagonista dell’intera puntata del settimanale che racconta le città dell’innovazione e della sostenibilità e, come preannunciato dall’Amministrazione comunale, la troupe televisiva è salita a bordo dei bus elettrici della nuova flotta Atm. Le riprese dei bus sono state effettuate con il supporto tecnico-logistico dello staff comunicazione del ponmetromessina e dell’ufficio filmcommission Città di Messina. Messina è la prima città in Sicilia e tra le prime in Italia a dotarsi di un’intera flotta di 16 bus elettrici per il trasporto pubblico urbano.

Straordinarie le immagini dello Stretto: durante la trasmissione sono andate in onda le riprese dello Stretto a bordo di Elio, il primo traghetto del Mediterraneo a gas naturale liquefatto. Marcello Masi ha fatto tappa anche al Duomo di Messina a bordo di un’auto d’epoca elettrificata. Tappa anche all’Orto Botanico della città, dove Chiara Giallonardo ha potuto ammirare da vicino alcune bellissime piante carnivore. Durante la puntata sono andate in onda anche le immagini della casa del puparo a Maregrosso e a pochi metri dalla casa di Cammarata la troupe ha incontrato Linda Schipani, che ha presentato alle telecamere il suo laboratorio ecologico e creativo del riuso. Federica De Denaro ha mostrato come la tradizione incontra l’innovazione in cucina, preparando l’arancino Anti-Age. Immancabile anche la sosta presso la centrale termodinamica green di San Filippo del Mela, che produce energia con la sabbia.

