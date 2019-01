Messina, ruspe in azione a Bordonaro: al via la demolizione delle opere abusive sul torrente [FOTO]

Secondo quanto disposto dall’assessore alla Protezione Civile di Messina Massimiliano Minutoli, sono iniziate stamani le attività di demolizione dei manufatti insistenti sul torrente Bordonaro occupati abusivamente da nuclei familiari e già colpiti da precedenti ordinanze di sgombero nel 2007 e nel 2011. Gli interventi sono stati concertati tra i dipartimenti di Protezione Civile e Polizia municipale al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni, che hanno riguardato una parte del torrente che sarà oggetto di lavori previsti nel corso dell’anno per la realizzazione della strada di collegamento tra Bordonaro Superiore e Bordonaro Inferiore. “Si è avviato oggi – ha dichiarato l’assessore Minutoli – un percorso di riqualificazione delle aree in linea con quanto deciso dal sindaco Cateno De Luca in riferimento alla repressione e al contrasto dell’abuso edilizio”.