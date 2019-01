Messina, ennesimo incidente allo svincolo di Giostra: auto distrutte, ambulanza sul posto [FOTO LIVE]

8 Gennaio 2019 13:45

Ennesimo incidente allo svincolo di Giostra a Messina, la consigliera Lorena Fulco: “Svincolo pericoloso, serve una rotatoria”

Ennesimo incidente allo svincolo di viale Giostra a Messina. Qualche minuto fa due autovetture sono rimaste coinvolte in un sinistro, di cui le dinamiche sono ancora in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta un’ambulanza. L’impatto fra due auto è stato devastante, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, la parte anteriore dei due mezzi è andata distrutta. Sull’episodio, l’ennesimo in zona, esprime indignazione la consigliera della V Circoscrizione Lorena Fulco, che da tempo segnala all’Amministrazione la necessità di una rotonda all’altezza dello svincolo. “Gli automobilisti non rispettano né la segnaletica orizzontale, né quella verticale e sfrecciano a tutta velocità. Da tempo ribadiscono che in questo svincolo serve una rotatoria”.

