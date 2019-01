Messina, ennesimo incidente sull’A18: maxi-tamponamento a catena in galleria, auto distrutte e feriti [FOTO]

24 Gennaio 2019 16:55

Maxi tamponamento sull’A18 Messina-Catania: incidente in galleria nei pressi di Scaletta, una decina di auto coinvolte

Ennesimo incidente sull’Autostrada A18 Messina-Catania. Una decina di veicoli, tra cui un camion, sono rimasti coinvolti in un maxi tamponamento all’interno della galleria Dirupo, all’altezza di Scaletta Zanclea. Sembrerebbe non ci siano feriti gravi. Il traffico è stato interdetto in direzione Catania, dal casello di Tremestieri a quello di Roccalumera, per consentire l’arrivo dei carroattrezzi per la rimozione dei veicoli. Nel tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro da giorni era stato disposto il doppio senso di circolazione, le auto viaggiavano quindi su un’unica carreggiata. Sul posto l’intervento degli agenti della Polstrada, le ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Si registrano rallentamenti del traffico.

