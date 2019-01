Messina: successo per la prima tappa di HDEme con Oscar Maghella [FOTO]

6 Gennaio 2019 22:00

Messina: si è conclusa la prima tappa del nuovo percorso di qualificazione ideato dal Comitato Territoriale Fipav

Si è conclusa, con enorme interesse, la prima tappa del nuovo percorso di qualificazione ideato dal Comitato Territoriale Fipav di Messina. Presso la Cittadella Sportiva Universitaria del CUS Unime ASD, il professore Oscar Maghella ha chiuso la serie di interventi previsti nel primo weekend di formazione di HDEme, l’accademia del volley messinese. L’entusiasmo delle atlete coinvolte e la partecipazione dei tecnici che hanno assistito alle attività di qualificazione, sono il giusto “termometro” per misurare quanto di buono è stato messo in piedi dal Presidente Zurro e dallo Staff del C.T. Fipav Messina. Proprio Oscar Maghella, responsabile dei processi selettivi della Federazione Italiana Pallavolo, ci ha raccontato le sue emozioni: “Ringrazio il Comitato Teritoriale Fipav di Messina per l’invito, ho trovato un un gruppo di lavoro con atlete molto recettive, con cui abbiamo svolto un ottimo percorso, dove ho ricavato sensazioni molto positive”. Maghella poi, si è soffermato sulla qualificazione dei tecnici: “I tecnici che operano nel settore giovanile sono fondamentali per la crescita delle atlete. Investire in questo ambito, a mio avviso, è doveroso. In questi due giorni ho visto che il C.T. di Messina sta investendo con grande energia e con grande forza, soprattutto grazie all’opera del Presidente Zurro e del Responsabile settore scuola e promozione Venuto”.