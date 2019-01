Messina, Ganzirri allagata ad ogni pioggia: il vicesindaco incontra la VI Circoscrizione [FOTO]

25 Gennaio 2019 17:23

Il vicesindaco di Messina ha illustrato i passaggi per la risoluzione delle criticità a Ganzirri: “Priorità assoluta”

Nella giornata di ieri il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello ha incontrato, nella sede del VI quartiere a Ganzirri, il presidente Matteo Mangraviti, insieme ai componenti del Consiglio circoscrizionale, al fine di affrontare le problematiche inerenti il territorio della municipalità. “La riunione si è svolta in un clima di assoluto garbo e di reciproco rispetto istituzionale – ha dichiarato il Vicesindaco –. Con educazione sono state affrontate le varie tematiche oggetto del confronto ed ho ribadito che tali confronti rientrano nel metodo di lavoro stabilito dall’Amministrazione comunale, che ritiene utile e necessario incontrare tutte le circoscrizioni almeno una volta al mese”. Si è discusso l’annoso problema dello smaltimento delle acque meteoriche, lungo la viabilità del villaggio Ganzirri, in prossimità del lago. Il vicesindaco Mondello, rispondendo ai quesiti posti dai consiglieri, ha illustrato i passaggi per la risoluzione delle criticità illustrate sia sotto il profilo meramente tecnico che sotto quello economico e politico, e ha confermato l’impegno dell’Amministrazione comunale a risolvere in modo radicale il problema, comunicando che il costituendo gruppo di progettazione affronterà tale situazione quale priorità assoluta.

