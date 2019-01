Messina, nascondeva la droga in casa: arrestato pregiudicato, era già agli arresti domiciliari [NOME e DETTAGLI]

9 Gennaio 2019 10:49

La Polizia di Stato arresta pregiudicato agli arresti domiciliari di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): il 32enne nascondeva droga in casa

E’ stato arrestato ieri mattina, al termine della perquisizione domiciliare effettuata dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). Filippo Genovese, di Barcellona Pozzo di Gotto, 32 anni, in atto agli arresti domiciliari con controllo elettronico e con precedenti specifici per droga, nascondeva marijuana in casa.

Gli 85 grammi rinvenuti insieme ad un bilancino digitale, stavano dietro il congelatore, da dove il malvivente ha maldestramente cercato di spostarli infilandoseli nei pantaloni della tuta.

Trovati e sequestrati anche un singolo spinello e la somma di 215 euro.

L’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa di rito direttissimo.

Valuta questo articolo