Messina al buio: luci spente sul viale Regina Elena e Viale Giostra [FOTO]

21 Gennaio 2019 09:54

Alcuni territori della quinta circoscrizione di Messina ripiombano nel buio: lo evidenzia il consigliere Franco Laimo, secondo il quale si sta giocando con la vita della gente.

Zone ad esempio come il Viale Giostra (compresi i controviali) nel tratto più a sud, ed il Viale Regina Elena, risultano divenire strade pericolosissime per pedoni ed automobilisti.

“Nel primo caso– racconta Laimo- da oltre 5 mesi si assiste ad una situazione alquanto anomala, caratterizzata da lunghe fasi di guasti e pochi giorni di funzionamento dell’impianto stesso; per quanto concerne poi il Viale Regina Elena, risulta essere un tratto ove nelle ore serali e notturne si rischia davvero la vita: le auto sfrecciano ad altissima velocità e la visibilità è davvero ridotta, per di più segnaletica orizzontale ed attraversamenti pedonali sono ormai inesistenti. La poca illuminazione al momento garantita, è solo quella delle insegne delle attività commerciali della zona”.

Lo stesso Laimo è stato contattato da numerosissimi residenti, diversi dei quali, ormai stanchi, sarebbero pronti a denunciare il tutto alla Procura della Repubblica.

Sembrerebbe che alcuni problemi di questo tipo sarebbero stati causati da ricorsi in merito alla gara d’appalto per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione. “Ciò non può e non deve rappresentare un alibi, afferma Laimo, ed occorre garantire la tutela della pubblica incolumità”.