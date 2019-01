Messina, paura in via La Farina: bomba alla posta [FOTO]

31 Gennaio 2019 20:08

Pomeriggio di paura a Messina, boato improvviso scatena il panico in via La Farina: bomba alla posta

Pomeriggio di paura alla posta di via La Farina a Messina. Un’esplosione improvvisa ha scatenato il panico per le strade: una bomba carta ha frantumato i vetri dell’ufficio postale e danneggiato alcune auto in sosta. Sui social alcuni cittadini presenti sul posto hanno condiviso in diretta le immagini. L’esplosione è avvenuta intorno alle 19 e i dipendenti erano ancora in ufficio. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco. L’area è stata messa in sicurezza e fortunatamente non si registrano feriti. Al momento la circolazione in zona è in tilt. Sembrerebbe che i malviventi abbiano piazzato l’esplosivo sotto una cassa. Seguiranno aggiornamenti.

