Maltempo a Messina, danni a Calamona: frana in contrada Piccione [FOTO]

15 Gennaio 2019 14:08

Maltempo a Messina, danni nella frazione di Calamona: Biancuzzo sollecita interventi per il ripristino della viabilità in contrada Piccione

Il maltempo delle ultime ore mette mette in ginocchio la frazione di Calamona a Messina. A causa delle copiose precipitazioni in contrada Piccione una frana ha trascinato in strada pietrame e terriccio. I residenti della contrada sono quindi rimasti isolati. Il consigliere della VI Circoscrizione Biancuzzo chiede l’intervento del mezzo meccanico per eliminare il pietrame che ostruisce il transito veicolare ed il rifacimento del muro a protezione della strada con raccolta e convogliamento delle acque pluvie, al fine di evitare ruscellamenti per evitare ulteriori crolli.

Valuta questo articolo