Reggio Calabria: giornata della Memoria all’Istituto Galluppi Collodi Bevacqua

31 Gennaio 2019 15:38

La melodia delle note dell’orchestra dell’Istituto Galluppi Collodi Bevacqua ha accompagnato il percorso commemorativo in ricordo delle vittime dell’olocausto, organizzato dagli alunni delle ultime classi di scuola primaria e gli studenti di scuola secondaria. In un continuum didattico tra gli ordini di Scuola, con attività di tutoring da parte degli studenti della secondaria Bevacqua, “Ricordare perchè non si ripeta mai più”, è stato il senso che si è voluto dare alla giornata della memoria ed è con questo spirito che i ragazzi dell’ Istituto hanno deciso di unirsi perchè “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” (Primo Levi). Attraverso proezione di video, parole dal diario di Anna Frank, lavori di gruppo realizzati nel laboratorio creative e musiche cell’orchestra, i ragazzi hanno ricordato e compreso che “Memoria” significa impegno di rispetto reciproco, eguaglianza e giustizia che vanno sempre difese.

