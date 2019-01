Gambarie d’Aspromonte, Cristian Ghedina inaugura le nuove piste Telese e Nino Martino: panorama eccezionale sullo Stretto [GALLERY]

16 Gennaio 2019 16:10

Inaugurate oggi due nuove piste da sci a Gambarie d’Aspromonte

“Una giornata storica per tutto il territorio metropolitano. Oggi, grazie alla sinergia istituzionale tra i diversi enti locali, sono state inaugurate altre due bellissime piste da sci dove si puo’ sciare guardando il mare. Uno spettacolo senza limiti e confini. Complimenti all’amministrazione comunale di Santo Stefano e al sindaco Francesco Malara per la perfetta organizzazione“. Commenta cosi’ il vicesindaco metropolitano di Reggio Calabria Riccardo Mauro, l’inaugurazione stagionale delle nuove piste da sci a Gambarie d’Aspromonte (RC), che hanno avuto come testimonial d’occasione, Cristian Ghedina, l’ex azzurro e olimpico di sci, campione di discesa libera.

