25 Gennaio 2019 23:00

Serie B: Foggia-Crotone 0-2, i calabresi tornano dalla Puglia con tre punti e lasciano l’ultimo posto in classifica

Foggia-Crotone 0-2- Prende il via la 21^ giornata del campionato di Serie B, un turno che si preannuncia scoppiettante e che può dare indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nell’anticipo di questa sera il Crotone sbanca Foggia grazie ai gol di Rohden (6′) e Zanellato (14′) abbandonando l’ultimo e desolante posto in classifica. Lunedì chiude il turno di B il posticipo tra Verona e Cosenza.

RISULTATI:

Foggia-Crotone 0-2

Ascoli- Perugia

Cittadella- Carpi

Cremonese- Palermo

Salernitana- Lecce

Livorno- Pescara

Venezia- Padova

Brescia- Spezia

Verona-Cosenza

LA CLASSIFICA:

PALERMO 37 BRESCIA 35 PESCARA 32 LECCE 31 VERONA 30 BENEVENTO 30 CITTADELLA 27 SALERNITANA 27 SPEZIA 26 PERUGIA 26 ASCOLI 25 CREMONESE 22 VENEZIA 21 COSENZA 20 CARPI 17 CROTONE 17 FOGGIA 16 LIVORNO 15 PADOVA 15

