Messina, nasce la sezione Fidapa a Villafranca Tirrena: ecco il direttivo [FOTO]

21 Gennaio 2019 10:14

Dedicata alla memoria della giornalista Oriana Fallaci la nuova sezione di Villafranca Tirrena (Messina) dell’associazione Fidapa. Annunciato il Direttivo e le iniziative sabato scorso in un’aula consiliare gremita

Idee e confronto con i vari soggetti del territorio, ma sempre avendo al centro dell’attenzione il ruolo della donna. È questa la “ricetta” alla base del programma delle iniziative reso noto da Silvana Crea, presidente della neonata sezione Fidapa di Villafranca Tirrena (Messina). Una sezione dedicata alla figura di Oriana Fallaci, grande donna combattiva, giornalista inviata nelle zone di conflitto, dalla scrittura incisiva e spesso controversa.

“Una donna che si è battuta molto per le donne, precorrendo tematiche e problemi del mondo d’oggi“, ha detto il presidente Silvana Crea, che ha anche elencato le varie iniziative ideate dalla neocostituita sezione Fidapa di Villafranca.

“Istituiremo due borse di studio, una dedicata alla memoria della prematuramente scomparsa Anna Venuto e l’altra alla sensibile e colta Letteria Santa Pollicino. Sarà bandito anche un premio “Donna Fidapa” per le donne che si sono distinte nel mondo del giornalismo e della cultura. La figura femminile sarà considerata non solo per sé stessa, ma anche in rapporto all’arte, alla poesia, alla politica, alla salute, alla bellezza, alla musica, senza dimenticare la lotta alla violenza di genere, la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale (i Castelli della nostra provincia), la salvaguardia dell’ambiente e del territorio (percorsi naturalistici in ricordo di Ettore Lombardo) “. Inoltre, saranno organizzate giornate tematiche su vari problemi sociali in sinergia con le altre sezioni.

La nascita della sezione Fidapa è stata ben accolta dal sindaco di Villafranca Matteo De Marco, il quale si è detto lieto di poter ospitare una sezione sul proprio territorio, e dai sindaci di Saponara Fabio Vinci e di Rometta Nicola Merlino, dichiaratisi disponibili a collaborare con l’associazione.

A sancire la nascita della sezione di Villafranca è stata, comunque, la targa consegnata al presidente Crea dal vicepresidente nazionale Fidapa Cettina Oliveri, alla presenza del financial officer BPW International Giuseppina Seidita e del presidente della sezione madrina di Venetico Loredana Duca.

Congratulazioni sono arrivate anche da Cettina Corallo, presidente del Distretto Sicilia Fidapa, per quella che è la 93ª sezione del Distretto Sicilia dell’associazione Fidapa. Il presidente distrettuale si ha augurato di svolgere un sereno lavoro. Auguri che sono giunti da vari ospiti, autorità civili, militari e religiose presenti in sala.

A fondare la sezione di Villafranca, fortemente voluta dalla tesoriera distrettuale Letizia Bonanno, sono ben 21 socie, originarie di Villafranca, Saponara e Rometta. Questo il direttivo della sezione Fidapa di Villafranca: Vicepresidente Elisa Giorgianni, segretaria Patrizia Di Perna, tesoriera Angela Maisano, responsabile young Cristina Insinga. Revisori

dei conti Angela Bertino, Floriana Cataldi, Francesca Morgante. Consigliere Maria Grazia Bordin, Simona Cataldi, Maria Paola La Rosa, Margherita Lisi, Maria Anastasi, Katia Abbate, Maria Giovanna Gambara, Maria Pino, Eleonora Raffa, Rosy Stornanti, Pina Tripodo, Giusi Ventimiglia e Maria Grazia Venuto.

La FIDAPA BPW Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari) è un’associazione composta da circa 11mila socie in Italia ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). È articolata in 300 sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

Ai sensi dell’art. 3 del proprio Statuto, FIDAPA BPW Italy è un movimento di opinione indipendente, avente tra i propri obiettivi quello di incoraggiare le donne a un continuo impegno nonché ad una consapevole partecipazione alla vita sociale, amministrativa e politica, rimuovendo ogni forma di discriminazione.

La FIDAPA BPW Italy non ha scopi di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua e religione.

Valuta questo articolo