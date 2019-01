Il Festival “Facce da bronzi” fa tappa nella città di Milano [FOTO]

9 Gennaio 2019 12:14

Il Festival “Facce da bronzi” è inserito negli eventi dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 ed è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è sostenuto dalla Regione Calabria

Ritorna anche quest’anno nella città di Milano il Festival Nazionale del cabaret “Facce da bronzi”- VI edizione, progetto ideato e prodotto dall’associazione “Calabria dietro le quinte” con la direzione artistica dell’autore di Zelig Alessio Tagliento. La seconda selezione, in collaborazione con l’Accademia del comico, si svolgerà sabato 19 gennaio alle ore 21,30 al Bistrot del Teatro Out Off di Milano. Una serata spettacolo, nella quale si sfideranno per conquistare un posto nella finalissima del 16 febbraio al teatro “Cilea” di Reggio Calabria, dieci comici del Nord Italia: i milanesi Marco Brioschi e Karl Mirabelli, Davide Magagnino da Cesate, Francesco Menichella da Treviglio, Manuel Piazza da Trezzano, da Como Massimiliano Angioni, Alessandro Furnò da Certosa di Pavia, Alberto Corba da Agrate Brianza, il bresciano Marco Bassi e Ilaria Marcolini. I comici in gara saranno sostenuti dalla brillante verve comica di Vincenzo Albano, volto noto della rete Zelig Tv e dalle incursioni del comico milanese Roberto Carnevale da Zelig Off e vincitore della quinta edizione winter di “Facce da bronzi”.

Dopo la tappa milanese, il festival tornerà in Calabria per la fase conclusiva, con un’ultima selezione il 15 febbraio al cine-teatro Comunale di Catanzaro, nell’ambito della rassegna “Vacatiandu” e in collaborazione con l’associazione Hercules e con il gran finale del 16 febbraio al teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, dove si terrà uno straordinario show comico presentato dall’attore comico Gennaro Calabrese e con importanti ospiti della comicità nazionale che saranno svelati nei prossimi giorni. Il Festival è inserito negli eventi dell’Anno Europeo del patrimonio culturale 2018 ed è realizzato in partenariato con il Comune di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria ed è sostenuto dalla Regione Calabria – PAC 2014/2020 – azione 1 – annualità 2018 e da “Funder 35 – l’impresa culturale che cresce”.

Per info sugli eventi è possibile consultare il sito internet: www.festivalfaccedabronzi.it o la pagina facebook del Festival.

