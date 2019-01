Erosione costiera a Messina, proseguono i lavori a Galati Marina: sopralluogo del vicesindaco Mondello [FOTO]

2 Gennaio 2019 12:10

Proseguono i lavori a Galati Marina, il vicesindaco di Messina: “Lavori in anticipo rispetto al cronoprogramma”

“Il modo migliore per ripagare la fiducia del Sindaco è quella di partire subito, a spron battuto, con le attività giornaliere delle deleghe assegnatemi”. Con questo spirito il vicesindaco di Messina Salvatore Mondello si è recato oggi in prima mattinata al cantiere di Galati Marina, dove proseguono celermente i lavori e ha potuto verificare che è stato già completato circa un terzo degli stessi, in anticipo rispetto al cronoprogramma previsto per la consegna. “Un grazie particolare – ha dichiarato il Vicesindaco – all’ing. Armando Mellini, che sta curando con grande amore la direzione dei lavori, essendo presente costantemente in cantiere al fine che tutto possa procedere nel modo migliore. Con l’ing. Claudio Torre, responsabile dell’impresa appaltatrice, abbiamo effettuato una visita dettagliata del cantiere e si è potuta apprezzare l’accuratezza con la quale vengono eseguiti i lavori. Si tratta di un tassello importante per la mitigazione e la difesa del suolo in un’area del territorio comunale particolarmente fragile sotto il profilo dell’erosione costiera”.