Si apre con il trionfo di Dirty Dancing a Cosenza e Reggio Calabria la 33ª edizione di Fatti di Musica [FOTO]

25 Gennaio 2019 13:14

Si apre con il trionfo di Dirty Dancing a Cosenza e Reggio Calabria la 33ª edizione di Fatti di Musica, il festival del live d’autore di Ruggero Pegna

La prima assoluta in Calabria del Musical originale “Dirty Dancing, The Classic Story on Stage” di Eleanor Bergstein, con la regia di Federico Bellone, andato in scena al Teatro Rendano di Cosenza e al Teatro Cilea di Reggio Calabria, ha aperto tra sold out, appalusi e standing ovation, “Fatti di Musica 2019”, il Festival del Live d’Autore ideato e organizzato in Calabria da Ruggero Pegna, giunto allo straordinario traguardo della 33esima edizione. Successo oltre ogni previsione, anche in Calabria, per la versione ufficiale ed internazionale dello spettacolo, adottata per i debutti in Inghilterra, Germania, Spagna, Austria, Monte Carlo, Messico, Belgio, Lussemburgo e presto in Francia. Presenti ieri sera al Cilea, anche lo storico produttore Gianmario Longoni e alcuni promoter di varie parti d’Europa, giunti a Reggio appositamente per partecipare all’evento. La trasposizione in musical del celeberrimo film ha convinto e coinvolto il numerosissimo pubblico che ha gremito i due splendidi Teatri calabresi. Uno spettacolo ben confezionato, da vero grande musical, con continui cambi scena, luci e costumi, in perfetto rispetto della pellicola originale, che si è avvalsa di prestigiose firme, tra cui quelle di Morris Faccin, regista associato, Gillian Bruce, coreografie, Roberto Comotti, scene, Valerio Tiberi, disegno luci, Armando Vertullo, audio, Matteo Luchinovich e Virginio Levrio, video e proiezioni, Marco Biesta e Marica D’Angelo, costumi.

Applauditissimi tutti i componenti del ricco cast, da Gianluca Briganti, con il suo fisico statuario nel ruolo di Johnny Castle, Vanessa Innocenti, brava e simpatica in quello di Baby, Sara Cipollitti bionda e seducente Penny e i bravissimi Simone Pieroni (Dr. Jake Houseman), Mimmo Chianese (Max Kellerman), Serena De Giorgi (Lisa Houseman), Tiziana Lambo (Marjorie Houseman), Edoardo Piacente (Neil Kellerman), Lorenzo Belviso (Billy Kostecki), Renato Cortesi (Mr. Schumacher), Russell Spellman (Tito Suarez). Hanno completato il cast Davide Venier, Matteo Sala, Lynn Jamieson (capo balletto) e i ballerini Giulia Sola, Anna Foria, Chiara Allegro. Dopo tanti anni dal successo che è valso anche il Premio Oscar per la migliore colonna sonora, resta intatto il fascino di tutti i brani musicali, dall’hit mondiale “I’ve Had – The Time Of My Life”, ad altri indimenticabili successi come “Hungry Eyes”, “Do You Love Me?”, “Hey! Baby” e “In the Still of the Night”, per un totale di ben 28 brani nel primo atto e altri 21 nel secondo. Dirty Dancing ha confermato pure al Sud di essere un titolo da record, un successo planetario che continua a sedurre e convincere anche in questa versione teatrale, che ha ottenuto i più alti incassi nella storia del teatro europeo. In Italia, lo spettacolo ha debuttato nel 2014 al Teatro Nazionale di Milano, registrando il record d’incassi. “Dirty Dancing, the Classic Story on Stage” ha conquistato anche la Calabria con l’intramontabile storia d’amore tra Johnny e Baby raccontata da musiche e coreografie indimenticabili, fedelmente riprese dalla versione cinematografica, al grido di “Nessuno può mettere Baby in un angolo” che ha fatto esplodere anche il Rendano e il Cilea.

“Innanzitutto un grazie al pubblico che ha risposto con entusiasmo”, afferma Ruggero Pegna. ”Ho chiuso il 2018 e aperto il nuovo anno con i musical, sia per assicurare sempre novità al Festival, sia per dare l’opportunità anche al pubblico calabrese di assistere a prime assolute che, normalmente, si replicano esclusivamente nei grandi teatri di Roma e Milano. Sono certo – dice il promoter – che anche i prossimi We will Rock You dei Queen e Peter Pan di Edoardo Bennato siano dei grandi spettacoli che il nostro pubblico premierà con la sua presenza!”. Fatti di Musica 2019 proseguirà, appunto, con We will Rock You il musical originale dei Queen e Ben Elton, il 9 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro e l’11 marzo al Teatro Cilea di Reggio; poi arriveranno l’attesissimo concerto dei Thegiornalisti, il 3 aprile al Palacalafiore di Reggio e ancora un musical, Peter Pan, il 25 aprile al Cilea di Reggio e il 27 aprile al Teatro Rendano di Cosenza. Nel mezzo alcuni appuntamenti con la comicità e i nuovi spettacoli di Beppe Grillo (12 marzo Teatro Politeama di Catanzaro, 13 marzo Teatro Cilea di Reggio, 14 marzo Teatro Garden di Rende) e Angela Finocchiaro (22 marzo Teatro Comunale di Catanzaro, 23 marzo Teatro Gentile di Cittanova). I biglietti per assistere ai prossimi eventi sono disponibili nei punti Ticketone, online al sito www.ticketone.it. Per informazioni, 0968441888, www.ruggeropegna.it. Il Festival Fatti di Musica è realizzato con la collaborazione della Regione Calabria, nel quadro dei grandi Festival Internazionali Storicizzati e, per gli eventi a Reggio Calabria, in sinergia con il Festival Alziamo il Sipario dell’Assessorato Comunale alla Cultura. Partner Ufficiale FebAuto, concessionaria FCA, insieme al festival a sostegno dell’ Associazione Famiglie SMA – Genitori per la Ricerca sull’Atrofia Muscolare Spinale.

Valuta questo articolo