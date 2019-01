19 Gennaio 2019 16:56

Serie B, risultati e classifica: il Crotone non sa più vincere, 0-0 contro il Cittadella all’Ezio Scida e la zona play out inizia a fare paura

Serie B, risultati e classifica- Ritorna la Serie B con il primo turno di campionato del 2019. Nella giornata di ieri brutta sconfitta per il Palermo, nell’anticipo, contro una Salernitana gagliarda. Per i siciliani una partita sottotono. Nella giornata di oggi il Foggia sbanca Carpi per 2-0, mentre il Lecce pareggia in casa 1-1 contro il Benevento. Delusione Crotone, i calabresi non sanno più vincere: 0-0 all’Ezio Scida contro il Cittadella. Il resto delle partite tra stasera e domani.

PROGRAMMA:

Palermo- Salernitana 1-2

Carpi- Foggia 0-2

Crotone- Cittadella 0-0

Lecce- Benevento 1-1

Perugia-Brescia

Calcio Padova-Verona

Cosenza-Ascoli

Pescara- Cremonese

Spezia-Venezia

LA CLASSIFICA

PALERMO 37 BRESCIA 32 PESCARA 32 VERONA 30 LECCE 30 BENEVENTO 30 SALERNITANA 27 CITTADELLA 27 PERUGIA 26 SPEZIA 25 ASCOLI 24 CREMONESE 22 VENEZIA 21 COSENZA 20 CARPI 17 FOGGIA 16 LIVORNO 15 CROTONE 13 PADOVA 12

