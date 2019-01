Catania: la Marina Militare ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’ospedale Garibaldi [FOTO]

4 Gennaio 2019 16:41

In occasione della prossima Epifania il Comando Marittimo Sicilia ha organizzato un incontro con i piccoli degenti del Reparto Pediatrico dell’ospedale di Catania

Questa mattina una rappresentanza del personale della Marina Militare del Comando Marittimo Sicilia, guidata dal Comandante, contrammiraglio Andrea Cottini, ha fatto visita ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’Arnas (Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione) Garibaldi di Catania.

L’iniziativa è volta a portare la vicinanza della Forza Armata ai piccoli degenti cercando di rendere più lieta la loro permanenza nella struttura ospedaliera con la distribuzione di alcuni doni, tra cui le calze della befana.

La collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa tra la Marina Militare e l’ARNAS Garibaldi, diretta dal Commissario Straordinario Dottor Fabrizio De Nicola, è stata un’ottima occasione per confermare come la Forza Armata è da sempre al fianco di chi combatte ogni giorno la propria battaglia personale e di chi si trova in difficoltà, in linea con uno dei suoi principi fondamentali “la Marina non lascia indietro nessuno” e lo fa, ad esempio, anche attraverso la Fondazione Tender to Nave Italia da ben undici anni, a beneficio delle persone più svantaggiate della società, a bordo di Nave Italia, il brigantino più grande del mondo.

La Fondazione Tender to Nave Italia promuove infatti la cultura del mare e della navigazione come strumenti di educazione, formazione, inclusione sociale e terapia. I beneficiari sono associazioni no profit, ONLUS, scuole e ospedali, servizi sociali, aziende pubbliche o private che promuovono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. Tale progetto rappresenta un modello unico e vincente di grande impegno e solidarietà civile cui la Marina Militare è custode.