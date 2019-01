Vibo Valentia: maxi controlli dei carabinieri, due imprenditori denunciati [FOTO]

22 Gennaio 2019 09:02

I Carabinieri della Stazione di Maierato (VV) congiuntamente a personale dell’A.S.P. – Dipartimento Prevenzione di Vibo Valentia, hanno recentemente eseguito dei controlli per la tutela ambientale presso i locali di una nota ditta di raccolta differenziata operante nel capoluogo. Nel corso dell’attività sono state riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie alla struttura nonché’ l’assenza dei requisiti previsti in materia di sicurezza sul lavoro. In particolare sono state riscontrate gravi carenze strutturali agli ambienti destinati ai dipendenti privi di riscaldamenti e con i servizi igienici in disuso poiché privi dei requisiti normativi in materia di privacy e salute del personale; venivano inoltre rilevate violazioni normative sulla sicurezza ambito sistemi antincendio. Pertanto la titolare dell’azienda P.G.M.R. cl. 50 è stata deferita alla locale Procura della Repubblica e sanzionata per un totale di euro 10.000 circa a seguito delle violazioni riscontrate, con la prescrizione di interrompere ogni attività lavorativa in attesa dell’adeguamento della struttura. Sempre nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Pizzo (VV) unitamente a personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri Vibo Valentia ed a personale dell’A.S.P. – Dipartimento Prevenzione Unità Operativa di Medicina del Lavoro di Vibo Valentia, hanno effettuato un controllo presso il cantiere edile di N.A. cl. 69 originario di San Costantino Calabro (VV), corrente nel centro napitino, riscontrando la presenza di 2 operai irregolari ovvero in nero intenti a svolgere mansioni lavorative. A seguito degli accertamenti effettuati il datore di lavoro è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia e sanzionato per oltre 20.000 euro per le violazioni riscontrate ed è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività.

