Calciomercato Reggina: Gallo è scatenato, è fatta per Di Matteo e Doumbia. Incredibile trattativa con l’ex Roma e Nazionale Alberto Aquilani [FOTO]

10 Gennaio 2019 15:34

Reggina: il passaggio di proprietà tra Praticò e Gallo è ufficiale, adesso la nuova dirigenza è pronta alla scalata in Serie B con un calciomercato di prima fascia. Il direttore sportivo Massimo Taibi, riconfermato nel ruolo, è già al lavoro: è fatta per Di Matteo e Doumbia. Incredibile trattativa con l’ex Roma e Nazionale Alberto Aquilani

Luca Gallo è il nuovo proprietario e presidente della Reggina, firmato nella giornata di oggi il passaggio delle quote con Mimmo Praticò. L’imprenditore diventa azionista del 97,1% delle quote della società, rilevando l’86,66% dalla P&P Sport Srl della famiglia Praticò e il 10,44% da De Caridi e Simonetta. Gallo, imprenditore di origini calabresi, è coadiuvato nella nuova avventura da Vincenzo Iriti, suo braccio destro e direttore generale, e da Massimo Taibi, confermato direttore sportivo (a meno di sorprese inaspettate). Il calciomercato inizia a prendere forma con i primi importanti acquisti, per puntare subito alla Serie B: preso Luca Di Matteo, come riporta CalcioWeb, calciatore di categoria superiore e perfetto come terzino sinistro nel 4-3-3 di Cevoli. Con il Lecce accordo totale per l’acquisizione di Abdou Doumbia, calciatore offensivo che potrebbe fare la differenza in C. Gli amaranto stanno trattando alcuni calciatori di primissimo piano: stiamo parlando dello svincolato Alberto Aquilani, calciatore ex Roma, Liverpool, Fiorentina e Nazionale, Alessandro Rosina, della Salernitana, con varie esperienze in A e Raffaele Palladino, già in Calabria con il Crotone.

