Reggio Calabria: tre arresti per rissa, danneggiamento e furto aggravato [FOTO, NOMI, DETTAGLI]

14 Gennaio 2019 16:55

Reggio Calabria, maxi controlli dei carabinieri delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi: state arrestate 3 persone, denunciati in stato di libertà 9 soggetti

A conclusione di un servizio di controllo del territorio, disposto dal Gruppo Carabinieri di Gioia Tauro nella settimana appena trascorsa, che ha visto complessivamente impiegate oltre 300 pattuglie delle Compagnie di Gioia Tauro, Taurianova e Palmi, sono state arrestate 3 persone, denunciati in stato di libertà 9 soggetti, controllate complessivamente un migliaio di persone e oltre 500 veicoli, nonché ispezionati 7 esercizi pubblici.

In particolare, nel corso dell’articolato servizio:

a Rosarno, i Carabinieri della locale Tenenza, intervenuti per sedare una rissa, hanno arrestato in flagranza di reato, Benjamin Fosu , 36enne del Ghana, residente a Rosarno, con espulsione dal territorio nazionale a carico da eseguire, poiché responsabile del reato di resistenza, violenza e minaccia a P.U.. Nella circostanza, l’uomo, al culmine di una lite con altri soggetti non identificati, all’arrivo dei militari, dapprima cercava di colpirli lanciando verso di loro due bottiglie di vetro, poi, armato di un coltello con lama di circa 10 centimetri, si scagliava contro i Carabinieri che riuscivano a disarmarlo e bloccarlo. Il Fosu , sottoposto agli arresti domiciliari, qualche giorno dopo è stato sorpreso all’interno di un bar di Rosarno, venendo immediatamente tratto in arresto per evasione;

, 36enne del Ghana, residente a Rosarno, con espulsione dal territorio nazionale a carico da eseguire, poiché responsabile del reato di resistenza, violenza e minaccia a P.U.. Nella circostanza, l’uomo, al culmine di una lite con altri soggetti non identificati, all’arrivo dei militari, dapprima cercava di colpirli lanciando verso di loro due bottiglie di vetro, poi, armato di un coltello con lama di circa 10 centimetri, si scagliava contro i Carabinieri che riuscivano a disarmarlo e bloccarlo. Il , sottoposto agli arresti domiciliari, qualche giorno dopo è stato sorpreso all’interno di un bar di Rosarno, venendo immediatamente tratto in arresto per evasione; a San Ferdinando, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per danneggiamento aggravato, Sylla Daouda , 30enne del Mali, domiciliato presso la locale tendopoli, sorpreso a danneggiare con una tronchese i fili elettrici di alcune slot-machines;

, 30enne del Mali, domiciliato presso la locale tendopoli, sorpreso a danneggiare con una tronchese i fili elettrici di alcune slot-machines; a Melicuccà, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato per tentato furto aggravato, Francesco Oliveri 65enne di Seminara, con precedenti di polizia, poiché sorpreso a tagliare legname all’interno di un terreno demaniale;

Oliveri 65enne di Seminara, con precedenti di polizia, poiché sorpreso a tagliare legname all’interno di un terreno demaniale; a Gioia Tauro, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà, M. , 20enne, bulgaro, poiché responsabile di uso di atto falso, in quanto sorpreso alla guida dell’autocarro Fiat Ducato con contrassegno assicurativo di nazionalità bulgara palesemente falso;

, 20enne, bulgaro, poiché responsabile di uso di atto falso, in quanto sorpreso alla guida dell’autocarro Fiat Ducato con contrassegno assicurativo di nazionalità bulgara palesemente falso; a San Martino di Taurianova, i Carabinieri della locale Stazione assieme a personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Taurianova, hanno eseguito verifiche sulla rete idrica pubblica deferendo in stato di libertà per furto di acqua, E. , 32enne, N.F. , 64enne, C.C. , 62enne, N.V. , 29enne, N.R. , 27enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a prelevare acqua per le rispettive abitazioni mediante allacci abusivi alla condotta pubblica comunale;

, 32enne, , 64enne, , 62enne, , 29enne, , 27enne, tutti già noti alle forze dell’ordine, sorpresi a prelevare acqua per le rispettive abitazioni mediante allacci abusivi alla condotta pubblica comunale; a Delianuova, i Carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà G. 73enne, S.F. 77enne e B.F. 56enne, tutti del luogo, per attività di gestione di rifiuti non autorizzata, poiché smaltivano dei rifiuti speciali ferrosi in un locale terreno di loro proprietà senza alcuna autorizzazione.

I servizi in argomento rientrano nel quadro di una più ampia attività di intensificazione dei servizi di controllo del territorio nella Piana di Gioia Tauro disposti dal locale Gruppo Carabinieri per garantire un’incisiva attività di prevenzione e repressione delle condotte che minacciano la serena convivenza dei cittadini, avviati sin dalla costituzione del nuovo Reparto e che proseguiranno per tutto il 2019.

Valuta questo articolo