Allerta Meteo, inizio settimana all’insegna del maltempo in Calabria e Sicilia [MAPPE]

13 Gennaio 2019 22:46

Allerta Meteo, Lunedì 14 Gennaio di maltempo al Centro/Sud: forti piogge in Sardegna, Puglia, Calabria e Sicilia. Forti venti di maestrale in tutt’Italia, caldo foehn al Nord

Allerta Meteo – La nuova settimana inizierà all’insegna del maltempo sull’Italia, stavolta senza freddo. Anzi. Al Nord soffieranno forti venti di foehn che faranno impennare le temperature fino a valori primaverili già nella giornata di Lunedì 14, mentre il versante settentrionale delle Alpi (tra Svizzera, Austria e Germania meridionale) verrà colpito da un’altra grande nevicata che aggraverà l’emergenza neve e valanghe. In pianura Padana, invece, le temperature supereranno ovunque i +12/+13°C con picchi di +15°C come se fossimo già ad Aprile. Sarà l’ennesima giornata di secco e caldo foehn delle ultime settimane: un trend che sembra non avere alternatriva in questa prima parte dell’inverno.

Il maltempo, invece, colpirà il Centro/Sud: piogge e temporali in mattinata in Sardegna, poi nel pomeriggio/sera su Sicilia, Calabria e Puglia. Ma stavolta senza freddo: nevicherà solo ad alta quota sull’Appennino, oltre i 1.500 metri di quota. Martedì 15 tornerà un po’ di freddo al Sud (soprattutto in Puglia), ma tornerà a splendere il sole. Anche Mercoledì 16 avremo cieli sereni o poco nuvolosi in tutt’Italia, con temperature in rapido aumento. La situazione potrebbe cambiare tra Giovedì 17 e Venerdì 18, con il ritorno delle piogge (le prime del nuovo anno) al Nord e nelle Regioni centrali tirreniche, ma ancora una volta senza freddo e con neve soltanto ad alta quota sui rilievi.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

