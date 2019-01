11 Gennaio 2019 10:54

Giovane di Reggio Calabria morto nel resort dove lavorava in Madagascar

Lavorava da qualche mese in un resort in Madagascar e sarebbe dovuto rientrare il giorno dopo, il giovane Aliosha (Alessio) Calipari di Reggio Calabria è stato trovato morto in piscina. Alessio aveva 24 anni, era stato adottato da un noto medico e viveva a Reggio Calabria e aveva studiato al liceo scientifico Volta. La famiglia al momento si trova in Madagascar ma non si conoscono ancora le cause della morte. Tanti i saluti di addio da parte di amici e parenti sul profilo facebook del giovane.

Valuta questo articolo