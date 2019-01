Acireale tappa dei più attesi tour del 2019: sul palco arrivano comici e big della musica italiana [INFO UTILI]

9 Gennaio 2019 12:06

Attesi ad Acireale tutti i più importanti tour del 2019: al Pal’Art Hotel ci saranno Claudio Baglioni, Alessandra Amoroso, Thegiornalisti, Fedez, Enrico Brignano, Raf-Tozzi, Giorgia, Ultimo e Fabrizio Moro

Anche per il 2019 il Pal’Art Hotel di Acireale si conferma punto di riferimento per la musica live nel panorama nazionale. Gli eventi, organizzati da Giuseppe Rapisarda Management, sono attesi dai fans siciliani che hanno già preso d’assalto le prevendite e non vedono l’ora di ascoltare dal vivo i propri idoli.

A marzo ritorna Claudio Baglioni

Il 22 e 23 marzo torna ad Acireale Claudio Baglioni. A grande richiesta dopo i tre sold out di novembre sono state aggiunte due nuove date nel 2019. 50 anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile. Claudio Baglioni dalla fine degli anni Sessanta a oggi è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live.

Tre date per Alessandra Amoroso

Inarrestabile il successo per il “10 Tour” di Alessandra Amoroso. Ad Acireale sono previste tre date: il 26 e 27 marzo ed un ritorno il 13 maggio. Il nuovo tour prende spunto dal numero “10”, come gli anni trascorsi dal suo ingresso nella scuola più famosa d’Italia, quella di “Amici”: l’inizio di un percorso che pian piano, canzone dopo canzone, l’ha resa una delle più amate e stimate interpreti del nuovo pop italiano con album ogni volta certificati multiplatino.

I Thegiornalisti per la prima volta ad Acireale

Il 30 e 31 marzo saranno per la prima volta ad Acireale i Thegiornalisti. Il loro successo prosegue senza sosta. La band capitanata da Tommaso Paradiso ha registrato il tutto esaurito nelle date del 2018 e sono pronti a sorprendere anche nel nuovo anno. Il loro ultimo album “LOVE” è uno dei dischi più venduti in Italia e dà pieno sfogo al talento autorale e compositivo di Tommaso Paradiso che, insieme al produttore Dario Faini, ha dato vita a undici brani pop e contemporanei, destinati a diventare veri e propri inni generazionali.

Arriva Fedez con il suo nuovo tour

Nuovo disco e nuovo tour anche per Fedez. Il ritorno in Sicilia da solista sarà ad Acireale il 2 aprile. “Mi sembra incredibile – ha commentato Fedez alla presentazione del tour – dopo la vertigine di San Siro, emozionarmi all’idea di tornare a calpestare un palcoscenico. Eppure è così. Oggi le vertigini hanno lasciato il posto all’adrenalina. Quella di un nuovo viaggio nato per condividere con voi un nuovo progetto. Forse il più intimo e profondo di sempre”.

Enrico Brignano sarà “Innamorato Perso”

Non solo musica ma anche grande intrattenimento con il nuovo one-man-show di Enrico Brignano che sarà al Pal’Art Hotel il 13 aprile. L’amore è il tema su cui si basa il nuovo show “Innamorato Perso”. Parlare d’amore in tempi di haters, di odio social, di polemiche, di baruffe politiche e di disastri ambientali, è davvero rivoluzionario. Enrico è un innamorato perso con la testa tra le nuvole, ma i piedi per terra; trascorre oltre due ore insieme al suo pubblico, con un corpo di ballo scatenato, al ritmo di musiche originali, circondato da scene fatte di schermi su cui luci e immagini prendono forma. Più che uno spettacolo, un’esperienza indimenticabile. Ridere non è mai stato così emozionante.

Raf – Tozzi a maggio

Il 4 maggio arriverà al Pal’Art Hotel uno dei tour più attesi dell’anno. Raf e Tozzi porteranno in Sicilia i successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero. Il tour sarà il 4 maggio al Pal’Art Hotel di Acireale. Insieme hanno già fatto un pezzo di storia della musica italiana, due grandi artisti con due repertori immensi e straordinari, due cantanti italiani che con le loro canzoni hanno fatto ballare tutto il mondo, ma soprattutto due amici.

“Pop Heart Tour” di Giorgia

Grande attesa anche per il ritorno ad Acireale di Giorgia. La data fissata per il live siciliano è il 24 maggio. In scaletta tutti i suoi grandi successi e le hit di “Pop Heart”, il suo ultimo album. Oltre vent’anni di carriera artistica, 25 dischi di platino e una serie di brani senza tempo, che hanno conquistato il cuore di milioni di persone: Giorgia è una delle più grandi artiste italiane di sempre.

Doppia data per Ultimo a giugno

Un percorso inarrestabile quello di Ultimo. Il giovane cantautore romano si prepara a tornare sul palco con il suo “Colpa delle favole Tour”. La nuova tournée si concluderà proprio ad Acireale il 2 e 3 giugno. Il 22enne romano nell’ultimo anno ha raggiunto traguardi importantissimi. Vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo “Il ballo delle incertezze” , ha conquistato il “platino” con il suo primo album “Peter Pan”, l’”oro” con il brano “Poesia senza Veli” e registrato 12 sold out nelle date del suo “Peter Pan Tour 2018”.



Al via da Acireale il nuovo tour di Fabrizio Moro

Reduce da un 2018 che ha consacrato Fabrizio Moro come uno degli indiscussi protagonisti musicali dell’anno, il cantautore romano, attualmente al lavoro sul nuovo album di inediti in uscita in primavera, tornerà a esibirsi live nel 2019 con 4 imperdibili appuntamenti nei palasport da Sud a Nord Italia, con un doppio show a Roma. Il suo novo tour partirà proprio dal Pal’Art Hotel di Acireale il 12 ottobre. Cantautore, chitarrista e musicista italiano, Fabrizio Moro ha alle spalle una ventennale carriera, cominciata nel 1996, con all’attivo 9 album in studio. L’edizione 2018 del Festival di Sanremo, lo ha visto vincitore nella categoria Campioni insieme a Ermal Meta con il brano “Non mi avete fatto niente”, certificato platino.

