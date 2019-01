Muore a 23 anni per un rarissimo tumore alla gamba: lutto a Giarre per il giovane Luca Cardillo

14 Gennaio 2019 11:23

Giarre piange Luca Cardillo, il 23 enne colpito da un raro osteosarcoma alla gamba è morto stamattina

Si è spento dopo un lungo calvario Luca Cardillo, il 23 enne di Giarre colpito da una rara forma di tumore alla gamba. Mesi fa, anche noi di StrettoWeb avevamo raccolto l’appello di Lidia, la sorella del ragazzo, che aveva lanciato una raccolta fondi per sottoporre il giovane ad un costosissimo intervento in America. Da oltre un anno Luca combatteva contro un osteosarcoma alla gamba, che gli impediva di camminare costringendolo in un letto. Luca, nonostante le cure e il viaggio in America, è morto stamattina. Sulla pagina fb del giovane tanti messaggi di amici e conoscenti che in queste ore stanno dedicando messaggi di addio per il giovane. Luca lo scorso 4 gennaio aveva compiuto 23 anni e sognava di diventare un attore. Il giovane nel 2016 aveva superato le selezioni presso l’accademia di recitazione “Fondamenta” a Cinecittà.

