Messina, l’isola pedonale di Via dei Mille si accende del ricordo di Marulla [FOTO]

12 dicembre 2018 19:40

Via dei Mille si illumina in ricordo di Mariagrazia Messina: accese le luminarie dell’isola pedonale

C’erano anche i consiglieri comunali, il presidente Cardile, gli assessori Musolino e Trimarchi e anche l’ex sindaco di Messina Renato Accorinti questo pomeriggio in via dei Mille per l’inaugurazione dell’isola pedonale natalizia. Alle 18 su iniziativa dell’associazione MilleVetrine, le vetrine degli esercizi commerciali sono state spente per rendere omaggio a Mariagrazia Messina, per tutti Marulla, zia dei fratellini Fifì e Nanna, scomparsa pochi mesi dopo il tragico rogo in cui persero la vita i suoi due nipoti. Anche quest’anno, nonostante i ritardi dell’amministrazione comunale e le contestazioni, l’isola pedonale in via dei Mille c’è, ed è tutta dedicata a Mariagrazia. Con una sobria cerimonia, preceduta da un minuto di silenzio, tra qualche lacrima il presidente dell’Associazione Sandro Penna ha ufficialmente inaugurato l’isola: “Per Mariagrazia la via dei Mille era lavoro, era casa, era famiglia, e nel rispetto di questa strada, per la cui rinascita si è sempre battuta, noi non avremmo mai accettato di dover rinunciare a questa pedonalizzazione natalizia”. La giovane imprenditrice, vicepresidente dell’associazione, nonostante la morte dei sue due nipotini aveva infatti espresso la volontà che nel periodo natalizio ci fosse l’isola in via dei Mille: “Questa- ha detto il presidente Penna- deve essere un’isola di gioia, perché è l’isola di Marulla, l’isola del suo sorriso”. Dopo l’accensione delle luminarie, e l’omaggio dei commercianti con una gigantografia dedicata a Mariagrazia, le ragazze del Glorious Quartet si sono esibite in un medley gospel.