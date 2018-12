La via dei borghi conclude in bellezza al Musaba ed a Mammola

27 dicembre 2018 22:18

Al Musaba ed a Mammola l’ultima tappa de“La via dei Borghi”, il progetto ideato dalle associazioni “Kalabria Experience” ed “Il giardino di Morgana”

Si terrà domenica 30 dicembre al Musaba ed a Mammola l’ultima tappa de“La via dei Borghi”, il progetto ideato dalle associazioni “Kalabria Experience” ed “Il giardino di Morgana”. La tappa sarà patrocinata dal Consiglio Regionale della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio, dal Comune di Mammola e si avvarrà della collaborazione della locale Pro Loco.Gli escursionisti al mattino si faranno rapire dalle mille suggestioni del parco-museo-laboratorio Musaba. La creatura di Nik Spatari e di Hiske Maas si caratterizza come una splendida sintesi di arte, paesaggio, architettura e storia, una sorta di opera d’arte in continua evoluzione, un faro di bellezza che si plasma davanti agli occhi del visitatore.Tante le opere custodite all’interno del Musaba che possono vantare anche collaborazioni internazionali per la loro realizzazione ma il capolavoro assoluto è costituito dal “Sogno di Giacobbe” noto anche come la “Cappella Sistina Calabrese”. Nel pomeriggio i visitatori giungeranno nel borgo di Mammola dove visiteranno la Grancia di San Biagio dedicata al Santo patrono del Paese. Il percorso proseguirà poi tra i caratteristici vicoli del borgo con la visita alla chiesa di San Filippo Neri, Palazzo del Pozzo, Santa Maria del Carmine,Chiesa dell’Annunziata, la Fontana della Pace e la Chiesa di San Nicola di Bari per poi terminare in piazza Ferrari. Anche per quest’ultimo appuntamento confermatissimo il contest fotografico su Instagram al quale si potrà partecipare condividendo gli scatti di giornata con l’hashtag ig_Mammola.