Tempesta di vento a Messina, grosso albero cade su un palazzo: emergenza arbusti in città [FOTO e DETTAGLI]

9 dicembre 2018 23:47

Il vento flagella Messina, in città è emergenza alberi: grosso arbusto si abbatte su una palazzina in via la Farina

Non si placa la tempesta di vento che da questo pomeriggio flagella Messina. Numerosissime le chiamate ai vigili del fuoco per i danni causati dal vento impetuoso. Sul viale La Farina stasera un grosso albero posizionato sullo spartitraffico si è letteralmente abbattuto su una palazzina e in via Primo Settembre, un grosso ramo buttato giù dal vento, ha bloccato la linea tranviaria. Sul posto l’intervento dei vigili del fuoco. Il sindaco sulla sua pagina fb invita i cittadini a prestare attenzione:

“Ci sono due emergenze alberi, una di fronte alla Camera Commercio e l’altra in via la Farina. Sono diverse le situazioni di criticità in giro. Via La farina e Mili. Le potature degli alberi a rischio schianto sono state avviate da mesi e se la ditta non accelera prenderemo provvedimenti. L’ordinanza è contingibile ed urgente, quindi non hanno alibi. Domattina si farà il punto della situazione. Ringraziamo i vigili del fuoco e la polizia municipale per la loro attività di presidio ed eliminazione definitiva degli alberi che si sono schiantati in queste ultime ore“.