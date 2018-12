Reggio Calabria: riapre Zero Glutine, inaugurazione all’Urban Center [FOTO e INTERVISTE]

7 dicembre 2018 21:45

Reggio Calabria: l’Urban Center di via Campanella ospiterà temporaneamente Zero Glutine Life

Riapre da oggi, all‘Urban Center di via Tommaso Campanella a Reggio Calabria, per tutto il periodo delle feste natalizie, sino al 10 gennaio, l’attività di Zero Glutine Life. La concessione temporanea dell’Urban Center nei confronti di Zero Glutine è un segnale importante all’indomani dell’incendio che lo ha raso al suolo. In questo periodo natalizio i reggini avranno ancora dunque la possibilità di acquistare i prodotti dell’azienda, sostenendo il riavvio dell’attività commerciale. La signora Anna Pontari, titolare di “Zero Gluten” ha ringraziato “il sindaco, l’amministrazione comunale e Libera che hanno permesso tutto ciò, ringraziando anche la “Reggio” che continua a credere in una città basata sulla legalità e trasparenza”. Come è noto i locali dell’Urban Center sono stati acquisiti dal Comune a seguito dell’assegnazione da parte dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Lo stesso regolamento comunale prevede infatti la possibilità di utilizzo gratuito dei locali da parte di terzi per lo svolgimento di manifestazione attinenti allo sviluppo anche culturale e sociale del territorio e per eventi di particolare interesse pubblico e valenza istituzionale. Nei locali inoltre saranno svolte iniziative da parte del Comitato promosso dall’associazione Libera volte alla realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e di crowdfunding a favore dell’esercizio commerciale. Si veicolerà per tutte le feste natalizie un messaggio positivo di sostegno, vicinanza e solidarietà sociale.