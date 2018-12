Truffa dello specchietto, beccati due coniugi a Messina: foglio di via per entrambi [FOTO e DETTAGLI]

1 dicembre 2018 11:09

La Polizia blocca coniugi specializzati nella truffa dello specchietto a Messina

Un sistema elementare eppure perfettamente funzionante. Ai due coniugi bloccati ieri dai poliziotti delle Volanti bastava spostare il perno, che normalmente blocca lo specchietto nella sua sede, per simulare il danno e costringere la vittima di turno a pagarne le spese. All’interno un semplice filo a molla che ne regolava la caduta nel caso di un urto simulato. A rendere ancora più verosimile l’incidente, i due tenevano in auto un pezzo di legno ricoperto da nastro adesivo, verosimilmente utilizzato per provocare un rumore associabile ad un piccolo urto.

Marito e moglie sono stati sottoposti a controllo dagli agenti in piazza Castronovo, intorno alle 9.00 di ieri mattina. Residenti in altro comune, non hanno saputo fornire spiegazione alcuna alla loro presenza in città né tantomeno alla manomissione dello specchietto retrovisore. Nei loro confronti, entrambi con precedenti per truffa aggravata, nonché già destinatari di foglio di via obbligatorio emesso in altre città, è scattato il medesimo provvedimento. Non potranno più far ritorno nel comune di Messina per un periodo di tre anni. All’uomo, contestata anche la violazione al Codice della Strada perché alla guida privo di patente già revocata nel 2010 e fermo amministrativo per mesi tre sull’autovettura.