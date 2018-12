Paura in Sicilia: forte scossa di terremoto mentre l’Etna inizia a eruttare [MAPPE e DATI LIVE]

24 dicembre 2018 13:16

Paura in Sicilia, dove una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco fa mentre l’Etna erutta

Forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 è stata registrata poco fa in Sicilia. Il sisma arriva in concomitanza con l’eruzione dell’Etna. Si è trattato di un sisma dall’ipocentro molto superficiale, solo 1 Km di profondità, pertanto è stato distintamente avvertito dalla popolazioni. Paura anche nei Comuni limitrofi, come Zafferana Etnea, Nicolosi, Biancavilla, Bronte, Adrano, Randazzo e Giarre. E’ una delle tante scosse verificatesi in mattinata.

