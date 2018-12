Terremoto, Musumeci (Ugl): “Uno scandalo non considerare il territorio di Catania a rischio sismico di livello 1”

26 dicembre 2018 16:39

“Catania e il suo territorio continuano a contare danni causati da terremoti, ma intanto il livello relativo alla classificazione del rischio sismico rimane scandalosamente inchiodato al secondo. E’ chiaro che dietro tutto ciò non possono che esserci precise responsabilità.” È il duro commento del segretario generale territoriale della Ugl etnea,, dopo gli ultimi eventi sismici rilevanti che si sono registrati in provincia di Catania “Ci sono centinaia di migliaia di persone che vivono in un’area, come quella nostra, ad alta densità urbanistica, stretti tra diverse faglie e la presenza del vulcano attivo più alto d’Europa. Basterebbe solo questo per dichiarare lo stato massimo di pericolo ed, invece, inspiegabilmente fino ad oggi non è stato così.ma la solidarietà alle popolazioni colpite e i proclami non bastano a nulla se poi, oltre ai risarcimenti, non si fa nulla per la prevenzione. Siamo vicini agli abitanti della zona interessata dal sisma di questa notte e ci auguriamo che tanta devastazione possa finalmente scuotere le coscienze di chi è chiamato a mettere il proprio nome a ogni cosa. Come il massimo livello di rischio che questa terra invoca.”