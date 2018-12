Terremoto, nuova forte scossa sull’Etna: magnitudo 4.3, ci sono danni [MAPPE e DETTAGLI]

24 dicembre 2018 18:55

Paura in Sicilia, nuova forte scossa sull’Etna: si temono danni, lo sciame sismico continua

Forte scossa e tanta paura in Sicilia, nella zona a ridosso dell’Etna, dove è stata registrata un terremoto di magnitudo 4.3. L’epicentro è a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l’ipocentro è stato rilevato a soli 2.2 Km di profondità. Si è trattata di una scossa estremamente superficiale, che ha causato danni e potrebbe aver causato diversi problemi. Il sisma è solo l’ennesimo della giornata: questa vigilia di Natale 2018 è stata caratterizzata da un inteso sciame sismico e dall’eruzione dell’Etna. In Gallery è possibile osservare non solo le mappe del terremoto e di altri terremoti avvenuti in giornata, ma anche le prime immagini dei danni causati e una serie di foto che rilevano l’eruzione odierna dell’Etna.