“Sport in Comune” a Messina: all’ex Mandalari esibizioni sportive e grandi ospiti [FOTO]

12 dicembre 2018 21:50

Successo a Messina per la giornata “Sport in comune 2018”: all’ex Mandalari ospite anche il campione mondiale di canottaggio Giovanni Ficarra

Grande partecipazione a Messina per “Sport in comune 2018”, l’evento sportivo organizzato lo scorso venerdì 7 dal Comitato Regionale del Comitato Italiano Paralimpico in collaborazione con l’Asp, dipartimento Socio Sanitario di Messina.

Teatro dell’evento l’ex Mandalari sito sul Viale Giostra che, in occasione della “Settimana nazionale della disabilità”, ha proposto all’aperto le esibizioni di basket (presente per l’occasione la delegazione del Baskin Messina che tanto si sta mettendo in luce in città) e di volley, mentre altre attività si sono tenute nei locali interni (canottaggio, tiro con l’arco, badminton, tennistavolo, pesistica e judo).

Il delegato provinciale Cip Messina, l’avv. Fabio Chillemi, che ha curato l’organizzazione spiega che: “Si è trattata di una dimostrazione di diverse discipline sportive e degli effetti positivi di una possibile applicazione terapeutica sui pazienti affetti da diversi livelli di disabilità. Sono state coinvolte tre scuole delle zone limitrofe, in particolare il Majorana e l’Antonello (scuole superiori) e l’Istituto Comprensivo Villa Lina-Ritiro (scuola media)”.

che ha registrato numerose iniziative in tutta la Penisola.

L’evento “Sport in comune 2018”, fortemente voluto dal Presidente Regionale del CIP Paolo Puglisi, si è svolto in tutte le città siciliane dal 3 all’8 dicembre: Messina, insieme alla città di Ragusa, ha optato specificamente per il 7 dicembre.

Numerosi gli ospiti presenti all’appello, tra i quali Giovanni Ficarra campione mondiale di canottaggio che ha presentato il suo personale vogatore, la judoka paralimpica Carolina Costa (medaglia di Bronzo ai Mondiali 2018), la campionessa nazionale di pesistica Roberta Macrì, il tecnico di tiro con l’arco Simona Mento e numerosissimi i disabili messinesi che si sono potuti cimentare nelle varie attività ed hanno preso contatti per proseguire l’attività in maniera costante.

Presenti anche l’Assessore Calafiore, Francesco Giorgio fiduciario del Coni per la città di Messina oltre alla Dottoressa Maria Luisa Ruberto, motore dell’organizzazione per conto dell’Asp.